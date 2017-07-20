Türk milletinin tehditlere boyun eğmediğini en iyi Almanya bilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, "Türk milletinin hiçbir tehdit ve şantaj karşısında boyun eğmediğini en iyi Almanya bilir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, Tarih boyunca tüm kurulan Türk devletlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin hiçbir tehdit ve şantaj karşısında boyun eğmediğini en iyi Almanya bilir, Berlin bilir. Dolayısıyla bu tehditlerin de şantajların da Türkiye'de karşılık bulmayacağını bilmesi gerekiyor." dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bize bu yönde yapılan tehditleri de aynı devlet ciddiyetiyle değerlendirir ve bunun karşılığını da elbette veririz." diye konuştu.