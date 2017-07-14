Tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde 13 Haziran'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Hakan Demirci şehit oldu.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde 13 Haziran'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Hakan Demirci şehit oldu.



Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Demirci, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Taşlıhöyük köyünde toprağa verilecek.



Ankara'dan karayolu ile Kozaklı ilçesine getirilecek olan şehit için, ilçedeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.



Şehidin naaşının daha sonra Taşlıhöyük köyüne götürülerek, köy kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.