Tedavi edilip doğaya salındı

Zehirlenmiş halde bulunarak Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kara çaylak, tedavi edildikten sonra doğal yaşamına bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, zehirlenmiş halde bulunarak Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kara çaylak tedavi edildi.



Başmakçı ilçesindeki bir okulda bitkin halde bulduğu kara çaylağı evine götüren ve iyileştirmeye çalışan Sedanur Canıvar, kuşun düzelmediğini görünce Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine bilgi verdi.



Canıvar'dan kuşu teslim alan merkezin sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklama, kara çaylağa 3 gün boyunca tedavi uyguladıklarını söyledi.



İlk muayene sonunda kara çaylağın zehirlendiğini belirlediklerini ifade eden Sarıca, bu kuş türünün zaman zaman leş yediğine de işaret etti.



Kuşun tedaviye hızlı cevap verdiğini ve hayata tutunduğunu dile getiren Öztürk Sarıca, "Uçmaya hazır. Yaptığımız uçuş antrenmanlarında bunu gösterdi bize. Şu an göç dönemindeler. Gideceği yere bir an önce gidebilmesi için onu hazırladık. " diye konuştu.



Sarıca, çaylakların Avrupa'nın iç kısımlarında, Afrika'da ve Asya'nın bir bölümünde yaygın olarak görüldüğü bilgisini de verdi.



Kara çaylak daha sonra doğaya salındı.