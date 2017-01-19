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"Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında Yozgat'ta düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin bertaraf edilmesinde büyük yararlılık gösteren vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.
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Gündem 19 Ocak 2017 - 10:17

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