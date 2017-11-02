TDV Bosna Hersek'te yeni cami inşa edecek

Türkiye Diyanet Vakfı ile Kırşehir Belediyesi iş birliğinde Olovo şehrinde inşa edilecek Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camisi'nin temeli yarın atılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kırşehir Belediyesi iş birliği ile Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Olovo şehrinde yeni cami inşa edecek.



Bugüne kadar Türkiye'de 3 bin 603 cami, 25 farklı ülkede ise 100'ün üzerinde cami ve eğitim binası yaptıran TDV, Evlad-ı Fatihan diyarı Bosna Hersek'te inşa edilecek yeni cami projesini Kırşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirecek.



Olovo şehrinde inşa edilecek Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camisi için TDV ile Kırşehir Belediyesinin protokol imzalamasının ardından çalışmalar başladı. Caminin temeli, yarın düzenlenecek programla atılacak. Törene Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) temsilcilerinin yanı sıra TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar da katılacak.



Toplam bin 520 metrekare alan üzerine yapılması planlanan cami ve külliye, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak. Külliyenin ana işlevini oluşturacak ve aynı anda 400 kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip cami, tek kubbeli ve klasik form üzerine inşa edilecek.



Külliye içerisinde caminin yanına inşa edilecek iki katlı binada ise idari ofis, misafirhane ve nikah salonu bulunacak. Tek minareli olarak tasarlanan caminin avlusunda ise yöresel taşlarla tasarlanmış bir şadırvan ve havuz da yer alacak.



TDV'NİN BOSNA HERSEK'TE İNŞA ETTİĞİ DÖRDÜNCÜ CAMİ



Dünyanın dört bir tarafından Müslümanları bir araya getiren camileri inşa eden TDV, Bosna Hersek'te daha önce de Gorazde şehrinde Kayseri Camisi, Tesanj şehrindeki Tesanj Camisi ve Banja Luka şehrindeki Ferhadiye Camisi'nin inşasına katkıda bulunmuştu.



Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camisi ve Külliyesi, TDV'nin Bosna Hersek'te inşa ettiği dördüncü cami olacak.



TDV'NİN CAMİ FAALİYETLERİ



TDV'nin halen yurt dışında 5 ülkede 5 cami inşaatı, 9 ülkede de 10 caminin yer tahsis ve projelendirme işlemleri olmak üzere 15 cami projesi bulunuyor.



Balkanlar'ın en büyük camisi olacak Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camisi'nin yapım çalışmalarında sona yaklaşılırken, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlayan cami inşaatının da çalışmaları sürüyor.



Doğu ve Güneydoğu'da PKK terör örgütünün zarar verdiği 127 camiyi onararak yeniden ibadete açan TDV, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Çobanbey, Azez, Cerablus ve El-Bab bölgesinde de 108 caminin onarım ve tadilatını gerçekleştirdi.



