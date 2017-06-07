TDV Arakanlı mültecilere ramazan sevinci yaşattı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Üzerinde Kardeşinin Hakkı Var" sloganıyla 64 ülkede yürüttüğü ramazan yardımı faaliyetleri kapsamında, Malezya'da yaşayan Arakanlı mültecilere gıda yardımında bulundu.

Vakıf, Malezya'nın Kedah eyaletinin başkenti Alor Setar'da yaşayan 400 Arakanlı mülteciye gıda yardım paketi dağıtarak, 200 Arakanlı mülteciyi de iftar yemeğinde buluşturdu.



Bölgede yaşayan mültecilerin evlerini dolaşarak ramazan kolisi dağıtan vakıf görevlileri, burada yaşayan ailelerle sohbet etti.



Vakıf ayrıca Malezya'nın başkenti Kuala Lumpar'a yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Sungai Petani bölgesinde yaşan 400 Arakanlı mülteciye de ulaşarak, gıda yardımında bulundu. Mülteci çocuklara balon ve şeker dağıtan ekipler, ailelerin evlerini dolaşarak Türkiye'nin selamını iletti. Arakanlı çocuklar da Türkiye tezahüratlarıyla vakıf ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu.



TDV Koordinatörü Nurettin Uzuner, iyilik yeryüzünde egemen olana kadar vakfın faaliyetlerini süreceğini ifade ederek, "Malezya'ya kaçıp gelmek zorunda kalan Arakanlı mülteci kardeşlerimiz oldukça zor şartlarda yaşıyor. Buraya gelene kadar yolda çektikleri de buradaki yaşam koşulları da ayrı bir trajedi içeriyor. Biz kilometrelerce uzaktan onlar için geldik. Onlara ramazan sevincini bir nebze de olsa yaşatmak istedik." dedi.