TDV 135 ülkede yardım faaliyeti yürütüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, 135 ülkeye şefkat eli uzatarak ihtiyaç sahiplerine insani yardım ve eğitim desteğinde bulunduklarını söyledi.

Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle başta Suriye olmak üzere Somali ve Filipinler gibi dünyanın farklı ülkelerinde yardıma muhtaç insanların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.



Vakfın yardım ağını her geçen yıl genişlettiğini ifade eden Tutkun, "Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar" sloganıyla 42 yıldır dünyanın pek çok bölgesine hayrın ve iyiliğin tohumlarını atılmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.



Dünyanın her yerindeki temel insani ihtiyaçların karşılanması için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Tutkun, şöyle devam etti:



"Şu an 135 farklı ülkede faaliyetlerimizi yürütüyoruz bu faaliyetlerin içinde ağırlık olarak insani yardım ve eğitim faaliyetleri var. Özellikle Afrika gibi az gelişmiş ülkelerde insani yardıma daha çok ağırlık veriyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramları bunun yanında zaman zaman gelen açlık, kıtlık gibi zor dönemlerde bu tür çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bununla birlikte düzenli olarak yardım yaptığımız Arakan, Somali, Filipinler gibi daha öncesinde kampanya yaptığımız bölgeler var buralarda sürekli olarak programlarımızı yürütüyoruz."



2 bin 500 yoksul öğrenciye destek



Tutkun, insanların fiziki ihtiyaçların giderildikten sonra en temel ihtiyacının başında ise eğitimin geldiğine inandıklarını dile getirdi.



Vakfın bu konuda da ciddi bir hizmet yürüttüğünü vurgulayan Tutkun, sadece bilinçli nesillerin dünya genelinde yaygınlaşması için çaba gösterdiklerine değindi.



Yurt dışında 14 ayrı ülkede vakfın okullarının bulunduğunu aktaran Tutkun, "Yoksul bölgelerden ülkemize getirip okutmuş olduğumuz 2 bin 500 civarında öğrencimiz var. Yani 111 ülkeden gelip Türkiye'de eğitim görenlerin sayısı bu. Bunların bütün masrafları yine vakfımız tarafından karşılanıyor. Ayrıca yurt dışında açmış olduğumuz 14 okul var. Bunlarda da yine oradaki başarı sahibi zeki öğrenciler vakfımız tarafından ücretsiz olarak okutuluyor." diye konuştu.



Mustafa Tutkun, iyiliğin toplumun her alanında adaletli şekilde yayılmasına katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin vakıfla irtibata geçmesini beklediklerini kaydetti.