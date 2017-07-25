TCMB'den faiz değişikliği beklenmiyor

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 27 Temmuz Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişim beklemiyor.

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 27 Temmuz Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişim beklemiyor.



Ekonomistler, Türk lirasının son dönemde dolar karşısında değer kazanması, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ve baz etkisinin desteğiyle enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi nedeniyle bu ayki PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını öngörüyor.



Garanti Yatırım Başekonomisti Nihan Ziya Erdem, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, önceki toplantıda olduğu gibi bu ayki PPK toplantısında da faiz oranlarının sabit tutulmasını beklediğini belirtti.



Erdem, "Önceki toplantıda olduğu gibi bu ayki PPK toplantısında da faiz oranlarının sabit tutulmasını bekliyoruz. Bu beklentimizde mevcut enflasyon seviyesi ve TCMB’nin para politikasındaki sıkı duruşa ilişkin verdiği mesajlar etkili." şeklinde konuştu.



MERKEZ BANKASI DEĞİŞİKLİĞE GİTMEYECEK



Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali, TCMB'nin bu toplantıda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini öngördüğünü söyledi.



TCMB'nin sonbaharda hem enflasyondaki bu geçici yükseliş hem de ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelmesi muhtemel sıkılaştırıcı kararlar nedeniyle tedbirli davranacağını tahmin eden Kırali, yılın son ayına kadar faiz oranları ve likidite duruşunda gevşemeye gitmeyeceğini ifade etti.