TCG Kalkan Hücumbotu ve TCG Yıldırım Fırkateyni Gürcistan'da

Marmara Denizi ve Karadeniz'de icra edilen Deniz Yıldızı 2017 tatbikatı kapsamında, TCG Kalkan Hücumbotu ve TCG Yıldırım Fırkateyni Batum Limanı'nı ziyaret etti

Marmara Denizi ve Karadeniz'de icra edilen Deniz Yıldızı 2017 tatbikatı kapsamında TCG Kalkan P 331 Hücumbotu ve TCG Yıldırım F 243 Fırkateyni Batum'a geldi.



Gürcistan'ın Batum Limanı'na demirleyen, Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerine ait TCG Kalkan P 331 Hücumbotu ve TCG Yıldırım F 243 Fırkateyni, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataridze, Batum Belediye Başkanı Giorgi Ermakov ve diğer yerel yetkililer tarafından ziyaret edildi.



Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Pataridze, limana gelmeden önce, Türk heyetini Batumda'ki hükümet binasında kabul etti. Basına kapalı görüşmede Türkiye-Gürcistan ilişkileri, ülkeler arasında birçok alanda mevcut işbirliği ve bu işbirliğinin ileriye taşınması gibi konuların ele alındığı öğrenildi.



Resmi görüşmelerin ardından Acara Özerk Cumhuriyeti yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan'la, TCG Kalkan Hücumbotu ve TCG Yıldırım Fırkateyni'nin mürettebatı, TCG Yıldırım Fırkateyni'nde öğle yemeğinde bir araya geldi.



Marmara Denizi ve Karadeniz'de icra edilen Deniz Yıldızı 2017 tatbikatı kapsamında Batum'u ziyaret eden TCG Kalkan P 331 Hücumbotu ve TCG Yıldırım F 243 Fırkateyni yarın gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.



Türk ve Gürcü Deniz Kuvvetleri 5 Nisan günü sabah saatlerinde ortak deniz tatbikatı yaptıktan sonra gemiler Batum'dan ayrılacak.