TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

TCDD Genel Müdürlüğünce Tepeköy-Selçuk istasyonları arasındaki demiryolu hattına 14 Ağustos'ta itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği bildirildi.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, elektrifikasyon tesisleri kurulması kapsamında inşaatı tamamlanan Tepeköy-Selçuk istasyonları arasındaki demiryolu hattına yüksek gerilim verileceği belirtildi.



Hat kesimine 14 Ağustos'tan itibaren verilecek 27 bin 500 volt yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.