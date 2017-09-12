TBMM'de yeni güvenlik önlemleri alındı

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Başkanı Kahraman başkanlığında toplanan Meclis Başkanlık Divanı'nda, Meclis'teki güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Meclis Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'teki güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yaptı.



TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, toplantıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda Bakan Soylu'nun verdiği bilgilerle, Meclis güvenlik ve sivil bürokrasisi tarafından verilen bilgilerin kontrol edildiğini söyledi.



Güvenlik ile ilgili birkaç konunun tartışıldığını ifade eden Uslu, şöyle konuştu:



"Halkla İlişkiler Binası'ndaki kapılar ile Ana Bina'daki kapıların girişleri farklı. Ana Bina'da kapılar anahtarla, halkla ilişkiler binasında ise şifre ile açılıyor. Ana Bina'nın doğallığını bozmamak adına, kapıların anahtarla açılmasına devam edilmesi konusunda daha önce karar alınmıştı. Toplantıda, bu anahtarların kimde bulunacağını tartıştık. Yönetmelikte Ana Bina ile Halkla İlişkiler Binasını birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu anahtarlar poliste duracak ama polisin gelip kapıyı açma, içeri girme imkanı olmayacak. İlgili görevliler anahtarı bir yere bırakacak, polisler sadece o anahtarın güvenliğinden sorumlu olacak. Anahtar panolarının olduğu yere kamera koyacağız. Kamera ile anahtarların kim tarafından alındığını göreceğiz."



"16 BİN CİVARINDA MECLİS GİRİŞ KARTI İPTAL EDİLDİ"



"Meclis'teki güvenlik önlemleri" ile ilgili soru üzerine Uslu, bugüne kadar alınan güvenlik önlemlerini anlattı.



Salim Uslu, kamera sisteminin yenilendiğini, 16 bin civarındaki geçici Meclis giriş kartını iptal ettiklerini, şu anda bu sayının yaklaşık bin olduğunu belirtti.



Meclisin sabit bir polis köpeğine sahip olduğunu, giriş kapılarının önüne zırhlı polis kulübeleri yaptıklarını ifade eden Uslu, otoparklarla ilgili düzenlemelerin gerçekleştirildiğini anımsattı. Salim Uslu, personele ayrı giriş kartı verdiklerini, araç girişi ile ilgili sınırlamalar yaptıklarını, milletvekillerine verdikleri araç giriş kartlarını değiştirdiklerini, 3 karttan bir tanesine milletvekilinin fotoğrafını koyduklarını söyledi.



Uslu, randevulu sisteme geçtiklerini, gelen ziyaretçinin kimlik numarasını kapıya bildirme zorunluluğu getirdiklerini anlattı.



ANA BİNAYA GİRİŞLER SINIRLANDIRILDI



Ana Bina'ya girişi olabildiğince sınırlandırdıklarının altını çizen Uslu, "Meclise en çok grup toplantılarının olduğu salı günleri ziyaretçi geliyor. Bu ziyaretçilerin kartlarının tamamı çipli olacak. Grup toplantılarına gelenler kahverengi renkli kart takacak." dedi.



Daha önce Meclisin İçişleri Bakanlığı tarafına metal çit takıldığını, bu çitlerin önüne mazı diktiklerini, ayrıca sanal çit oluşturulduğunu kaydeden Uslu, "İhtiyaç olması halinde, kampüs duvarlarından alçakta kalanlar varsa onları yükselteceğiz." diye konuştu.



ANTİ DRONE SİSTEMİ KURULDU



Uslu, sığınakların elden geçirilerek, yenilendiğini ifade ederek, çatıya "anti drone" sistemi kurulduğunu söyledi. Salim Uslu, "Bu sistemin sinyal bozucu özelliği var. Bununla ilgili yapılan deneyler başarılı geçti. Bu sistem uçaksavar falan değil, ağır silahlar yok ama sinyal bozucu özelliği var ve anında yabancı unsurları tespit edip ilgililere bildirebilecek." ifadesini kullandı.



Giriş kapılarında daha önce "araç altı kontrol sistemi" olduğunu anımsatan Uslu, şimdi plaka tanıma sistemine geçileceğini belirtti. Uslu, "Meclis'e gelen araçların plakalarını sistem otomatik olarak tanıyacak, böylece bariyer kalkacak ve araç içeri girecek." dedi.



Grup toplantı salonlarının kapasitelerini belirleyeceklerine ve böylece grup toplantılarına kaç kişinin geleceğinin belli olacağına işaret eden Uslu, bunu siyasi parti gruplarına bildireceklerini aktardı.



"156 KİŞİDEN OLUŞAN ACİL DURUM MERKEZİ OLUŞTURULDU"



Salim Uslu, Mecliste 156 kişiden oluşan Acil Durum Merkezi oluşturduklarını belirterek, sürekli vardiyalı çalışacaklarla ihtiyaç olması halinde Meclise gelmesi gereken icapçıların olacağını söyledi.



Bisiklet ve motorsiklet, ayrıca rehber köpeklerle Meclise gelen kişiler için özel park alanları oluşturulacağını anlatan Uslu, "Bunları yaparken, özgürlük ve güvenlik dengesini çok hassas bir şekilde korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.