TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı darbe girişimi davasına müdahil oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ile rütbeli askerlerin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanıklı davaya müdahil oldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan ve aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Yakınca Spor Salonunda başladı.



Duruşmanın üçüncü oturumunda, Mahkeme Başkanı Vedat Koç, TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının davaya müdahil olma talebine ilişkin dilekçenin mahkemeye sunulduğunu belirtti.



Mahkeme heyeti, "Suçtan zarar görme talebi dikkati alınarak" TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının darbe girişimi davasına müdahillik talebini oy birliğiyle kabul etti.