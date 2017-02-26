TBMM, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasını görüşecek

Meclis, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarılar ile Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin tasarının yasalaşmasından sonra, referandum nedeniyle, 16 Mart perşembe gününden itibaren çalışmalarına ara verecek.

Esnaftan gurbetçiye, çiftçiden işsize milyonlarca vatandaşı ilgilendiren; vergide indirim, kredi borcunda kolaylık sağlayan "torba teklifi" yasalaştıran Meclis, bu hafta uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarılarını görüşecek.



Genel Kurul gündeminde, yaklaşık 260 uluslararası anlaşmaya ilişkin tasarı bulunuyor.



Siyasi partilerin grup toplantıları 28 Şubat Salı günü yapılacak.



TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, 28 Şubat'ta toplanarak, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2016 yıllık raporunu görüşecek.



24 Şubat Cuma günü TBMM Başkanlığına sunulan, Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının, bu hafta ilgili komisyonda görüşülmesi, mart ayının ikinci ve üçüncü haftası TBMM Genel Kurulunda ele alınarak yasalaşması bekleniyor.



Meclis, bu tasarının yasalaşmasının ardından, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa değişiklik teklifinin referandumu nedeniyle, 16 Mart Perşembe gününden itibaren çalışmalarına ara verecek.