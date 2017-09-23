Osman Baydemir'den TBMM kürsüsünde skandal sözler

HDP sözcüsü Osman Baydemir Suriye ve Irak tezkeresi toplantısında Meclis'te yaptığı konuşmada skandal sözler sarf etti. Baydemir'e ilk tepki TBMM başkanı'ndan geldi.

HDP Grubu adına konuşan Osman Baydemir ise IKBY'nin yapacağı referandumu savundu. Baydemir, referandum için "Kürtlere anasının ak sütü gibi helal ve meşrudur" dedi.



Baydemir, “AKP-MHP ve şer örgütlerinin yaptığı ittifak bu ülkeyi hiçbir zaman olmadığı kadar büyük badirelerle karşı karşıya getirmiştir. Bu tezkerelerin hiçbir aciliyeti yoktur. Niçin bu tezkere için Meclis toplanıyor. Çünkü, hükümet 3 yıldır, kutuplaştırma, çatışma ile iktidarını uzatma aracı haline getirmiştir” şeklinde konuştu.



KAHRAMAN'DAN SERT CEVAP



Baydemir'in konuşmasının sonunda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sert bir üslupla "Töhmet altında bırakan beyanatlarınız var. Zabıtları inceleyeceğim. Şu anda tespit ettim. Bir tanesi 'AK Parti, MHP ve diğer şer odaklarıyla yapılan ittifak'. Burada şer odağı yok. Burada bölme, böldürme üzerine konuşulamaz. Hürriyet alabildiğine konuşma hakkı değildir. Çok ciddi ifadeleriniz var. Zaptı inceleyeceğim sonra sizden savunma isteyeceğim, özür dileteceğim" dedi.



BU ÜLKEDE KÜRT DÜŞMANI PKK'DIR



Baydemir’in “Kürt düşmanlığı” ifadesi üzerine AK Parti adına Naci Bostancı söz aldı. Bostancı, “Bu ülkede Kürt düşmanı PKK’dır. Sürekli hakları birbirine kışkırtarak kan dökmektedir. PKK’lılar bu sürede en çok kimleri öldürdü, kendisine baş eğmeyen Kürtleri öldürdü. Bir kez olsun bunu kınadınız mı? Sizin sahip çıktığınız Kürtler, size destek veren Kürtlerdir” dedi.