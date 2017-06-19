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19 Haziran 2017 18:45 | Son Güncelleme: 19 Haziran 2017 18:46

TBMM Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Murat Özen'in tutuklanmasına karar verildi

TBMM Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Murat Özen, emniyetteki işlemlerinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli Özen, burada ifadesi alındıktan sonra savcılıkça tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Özen'in tutuklanmasına hükmetti.

Etiketler: FetöMurat Özen


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