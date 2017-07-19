TBMM İçtüzüğü değişiyor

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, İçtüzük değişiklik teklifinin 14. maddesi, 4 saatlik müzakerenin ardından kabul edildi.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, İçtüzük değişiklik teklifinin, "TBMM'nin bina ve arazisine silahla girmek" ile "Genel Kurulun çalışma düzenini bozucu döviz, pankart getirmek ve kullanmak" hükümlerinin, milletvekillerine yönelik kınama nedenleri arasında olmasını öngören 14. maddesi, 4 saatlik müzakerenin ardından kabul edildi.



Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzüğü'ne ilişkin AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklif görüşülüyor.



Teklifin, "TBMM'nin bina, tesis, eklenti ve arazisine silahlı olarak girmek" ile "Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getirmek ve kullanmak" hükümlerinin, milletvekillerine yönelik kınama nedenleri arasında olmasını öngören 14. maddesi üzerindeki görüşmelerde, CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında kısa süren tartışma yaşandı.



Usluer'in, "Çatlak, kinaye dolu sözleri duyuyorum." sözlerine Akçay, "Kaba ve çiğ konuşuyorsunuz." yanıtını verdi.



Komisyona başkanlık eden AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz'ün, "Başkanlık Divanı'na hitap ederek konuşun" uyarısı üzerine Usluer, "Asıl bu konuşmayı yapan Akçay'ı uyarın." dedi.



HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, milletvekilinin TBMM Genel Kuruluna silahla girme konusunun nasıl denetleneceğini sorarak, "Çünkü, milletvekili ve araçları aranamıyor." dedi.



"BU KONU KEYFİ UYGULAMAYA AÇIKTIR"



Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getirmek ve kullanmanın, milletvekillere kınama cezası verilme nedenleri arasında sayıldığını anımsatan Sancar, "Bu konu keyfi uygulamaya açıktır ve hukuk devletinin temel ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Bu sadece disiplin hükmü değildir, suç ve ceza koyan bir norm getirmektedir. Bu yüzden kabul edilemez. Bu, şuna benziyor: Memura hem uyarma cezası vereceksiniz hem de caydırıcı olsun diye para cezası vereceksiniz; böyle bir şey olamaz. Bu, parlamento olma niteliğinin saygınlığına darbedir, böyle bir şey olamaz.



Keyfi ve siyasi bir amaçla bu değişikliği yapıyorsunuz. Bizim eş genel başkanlarımızın ve milletvekillerimizin resimleri ve bazı pankartları Genel Kurula getirmemiz rahatsızlık yarattı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Kurul'a baretle geldi, 301 madencinin isminin olduğu pankart getirildi. Bunlar Meclisin çalışma düzenini ve huzuru bozan eylemler değildir. Anlaşılan bu madde, siyasi rahatsızlıklar sonucu kaleme alınmış."



"SİYASİ ETİK KURALLARI DÜZENLEMESİ YAPILSIN"



CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Meclisin, milletvekillerine kınama ve para ceza vermek yerine, siyasi etik kuralları düzenlemesi yapması gerektiğini vurguladı.



HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, söz konusu düzenlemeyi eleştirerek, "Bir milletvekili Meclis içinde silahlı ise bunu nereden bileceğiz, nasıl anlayacağız? Milletvekilleri üst baş aramasından mı geçecekler? Milletvekilleri, güvenilir milletvekilleri ve güvenilmez milletvekilleri diye ikiye mi ayrılacak? Bundan sonra bir de silahlı milletvekillerinin peşine mi düşülecek? Neden böyle bir düzenleme yapılıyor, bizim anlamadığımız ya da bilmediğimiz yeni bir güvenlik kriteri mi oluştu?" ifadesini kullandı.



"HDP gibi fakir partiler" için, milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının önemli olduğuna işaret eden Kürkçü, "Bu, parti faaliyetlerinin desteklenmesi için de kullanılıyor. Siz böyle yaparak, bizi seçen seçmeni de cezalandırıyorsunuz." dedi.



HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise maddedeki düzenlemelere karşı çıkarak, "Genel Kurulun düzeninin bozulduğuna kim karar verecek. Diyelim ben tişört giydim, peki o zaman ne olacak?" diye konuştu.



Beştaş'a yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçmiş yıllarda dönemin TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un, kıyafetinin üzerine beyaz yerine siyah papyon taktığı için Genel Kurul'da birleşime ara verildiğini anımsatarak, "Sadık Yakut beyaz papyonu taktıktan sonra birleşime devam edildi. Kıyafet için Genel Kurulda birleşime ara veriliyorsa, siz de tişörtle geldiğiniz zaman buna müsaade edilmez." sözlerini sarf etti.



HDP'nin, maddenin tekliften çıkarılmasına ilişkin önergesi ile CHP'nin maddenin, "Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getirmek ve kullanmak" hükümlerinin, milletvekillerine yönelik kınama nedenleri arasında olmasını öngören fıkrasının tekliften çıkarılmasına ilişkin önergesi kabul edilmedi.



Dört saat süren müzakerelerin ardından 14. madde kabul edildi.