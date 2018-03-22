TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İnsanlığı tehdit eden her türlü musibetin yerini bu mübarek günler vesilesiyle barış, sevgi ve kardeşliğin almasını temenni ediyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda gündem dışı söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Yusufeli'nin sorunlarına ilişkin konuşmasında, ilçenin yeni yerleşim yerindeki çalışmaların tamamlanmadığını belirterek, bu bitirilmeden bölgede viyadük yapılmamasını istedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadeleye verilen halk desteğine ilişkin konuşmasında, Afrin'de yeni bir destan yazıldığını vurgulayarak, ülkenin birliği ve milletin bekası adına canını veren şehitleri rahmetle andığını söyledi.

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Alevi toplumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında gündem dışı konuşmasında, "Laiklik eğer esas alınacaksa devletin dini olmaz. Ama bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tam bir asimilasyon kurumuna dönüşmüştür." iddiasında bulundu.

Başkanvekili Ahmet Aydın mübarek üç ayların başlangıcı ve manevi mutluluğun gönülleri kapladığı Regaip Kandili'nin, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, "İnsanlığı tehdit eden her türlü musibetin yerini bu mübarek günler vesilesiyle barış, sevgi ve kardeşliğin almasını temenni ediyorum." diye konuştu.

22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapıldığını da anımsatan Aydın, özellikle tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve bunların sürdürülebilir yönetimi için gerçekleştirilen etkinliklerle tüm insanlığın geleceği için önemli mesajlar verildiğini dile getirdi.

Aydın, "Bu çerçevede yarınlarımız ve geleceğimiz için ülkemizde her bir ferdin bu konuda duyarlı olması büyük önem arz etmektedir. Zira su kaynakları konusundaki durumumuzu biliyoruz ve suyun tasarrufu çok önemli." ifadesini kullandı.

İnceöz'den Afrin'le ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de Afrin'de tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettiğini ve şehitlerin olduğunu belirterek, bu tür pek çok bombalı tuzağın Afrin'de bulunduğunu söyledi.

Bu durumun, Afrin'deki operasyonun ne kadar haklı ve meşru olduğunu ve terör unsurlarının temizlenmesi amacı taşıdığını gösterdiğini ifade eden İnceöz, Türk askerinin bu bölgeye girmesiyle huzur ortamının oluştuğunu vurguladı.

Savunma sanayisindeki yatırımların önemine de değinen İnceöz, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda bunun öneminin bir kez daha ortaya konulduğunu dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da Afrin'de tuzaklanan bir bombanın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğunu belirterek, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise 24 Mart 1978'de öldürülen Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz'ü saygıyla andığını söyledi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği raporuna da değinen Kerestecioğlu, raporda OHAL'in etkileri konusunda tespitlerde bulunulduğunu aktardı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz'ü rahmetle andığını kaydetti. Kanser hastalığındaki artışa da dikkati çeken Özkoç, bu hastalıkta en büyük etkenin beslenme olduğunu ifade etti. CHP'li belediyelerin, belediyecilik yapmasının da engellenmek istendiğini savunan Özkoç, "Milletimize hizmet edenleri cezalandırmayın." dedi.

Öte yandan Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobeze Workneh ile Türkiye-Etiyopya Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Sert de diplomatik locadan, bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.