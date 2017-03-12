TBMM referandum nedeniyle çalışmalarına ara verecek

Meclis, gelecek haftaki yoğun mesaisinden sonra, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması nedeniyle çalışmalarına ara verecek.

TBMM Genel Kurulu, son bir aylık mesaisinde 88 ülke ile imzalanan anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 225 tasarıyı kabul ederek rekor kırdığı haftadan sonra, bu hafta iki tasarı için mesai yapacak.



"Temel kanun" olarak bölümler halinde görüşülecek bu tasarılar; Türkiye Uzay Ajansı Kurulmasına ilişkin tasarı ile Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin tasarıdan oluşuyor.



TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon bünyesinde oluşturulan Alt Komisyon, 15 mart çarşamba günü toplanacak.



Toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararlarına uymayan, uyamayan ya da KDK'nın istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan kurumların temsilcileri dinlenecek.