TBMM Anayasa Komisyonu 7 maddeyi daha kabul etti

TBMM Anayasa Komisyonu, Meclis İçtüzüğü'ne ilişkin AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklifin 7 maddesini daha kabul etti.

TBMM Anayasa Komisyonu, TBMM İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi'nin 12 saat süren ikinci gün görüşmelerine, 5. madde üzerinden başlayarak 12. maddeye kadar geldi.



Kabul edilen maddelere göre, Meclis Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden beşinci gün yerine, üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak.



Bu birleşimde, önce milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak. Ant içme, her milletvekilinin anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak.



GRUP ÖNERİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME



Teklif, Danışma Kurulu önerileri üzerinde görüşme yapılmayacağı hükmünü getiriyor.



Grup önerileri üzerinde her parti grubuna tanınan onar dakikalık konuşma hakkı teklifle kaldırılıyor. Danışma Kurulunun oy birliğiyle karar alamadığı ve siyasi parti gruplarının önerilerini ayrı ayrı Genel Kurula getirdikleri durumlarda, öneriyi veren gruptan bir milletvekili 5 dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayacak. Açıklamanın ardından, diğer gruplardan birer milletvekiline de isterlerse üçer dakika söz verilecek.

Genel Kurulun çalışma saatleri



Teklif, TBMM Genel Kurulunun çalışma saatlerini yeniden düzenleniyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri 15.00-19.00 saatlerinde çalışan Genel Kurulun, teklifle salı günleri saat 15.00'ten, çarşamba ve perşembe günleri saat 14.00'ten 21.00'e kadar çalışması öngörülüyor.



FRAK ZORUNLULUĞU KALKIYOR



Teklifle, Başkanlık kürsüsünde bulunan Başkanın frak giyme zorunluluğu kalkıyor. Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli katip üyeler, koyu renk elbise giyecekler. Genel Kuruldaki milletvekilleri, bakanlar, TBMM idari teşkilat memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyecek ve kravat takacak; kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyecek.



Görevlilerin kıyafeti ise Başkanlık Divanınca tespit edilecek.



Teklifin görüşmelerine bugün 12. madde üzerinden bugün saat 14.00'te devam edilecek.