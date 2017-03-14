TBMM 15 gün süreyle çalışmalarına ara verecek

TBMM Genel Kurulu, 21 Mart Salı gününden itibaren halkoylamasına kadar çalışmalarına ara verecek.

TBMM Genel Kurulu, 21 Mart Salı gününden itibaren halkoylamasına kadar çalışmalarına ara verecek.



TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Danışma Kurulu kararı bulunduğunu, bu kararda, yer yer uygulamada rastlanılan, belli günlerde Genel Kurulun toplanmamasının önerildiğini belirtti.



Hamzaçebi, gruplar arası uzlaşma bulunması, Meclisin diğer faaliyetlerine imkan tanınması, usul ekonomisi nedeniyle bu önerinin işleme alınmasının uygun bulunduğunu aktararak, Danışma Kurulu önerisini okuttu.



Kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle TBMM Genel Kurulu, 21 Mart Salı gününden itibaren 15 gün süreyle çalışmalarına ara verecek.



Genel Kurul 5 Nisan, 6 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan ve 13 Nisan'da da toplanmayacak.