Tayland Kralı'na plastik mermi atıldı

Almanya'da bisikletle gezen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a iki çocuğun oyuncak tabancayla plastik mermi attıkları ortaya çıktı.

Almanya'da 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğun Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a oyuncak tabancayla plastik mermi attıkları ve bu nedenle 14 yaşındaki çocuk hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.



Landshut savcılığından yapılan açıklamada, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a Erding kentinde 10 Haziran günü bisikletiyle gece karanlığında gezdiği esnada iki çocuk tarafından oyuncak tabancayla plastik mermi atıldığı belirtildi.



Olayda, Kralın herhangi bir yara almadığı ancak korumalarının ihbarı sonucu olay yerine gelen polisin çocukların plastik mermi attığı tespit ettiği kaydedildi.



Açıklamada iki çocuğun gece karanlığında mermi attıkları kişinin Tayland Kralı olduğunu bilmediklerini söyledikleri ancak insan yaralamaya teşebbüstenn dolayı 14 yaşındaki çocuk hakkında soruşturma açıldığı aktarıldı.



Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un ise çocuklardan şikayetçi olmadığı ifade edildi.



Maha Vajiralongkorn'un Almanya'nın güneyinde iki malikanesi bulunduğu ve buraya sık sık gelerek tatil yaptığı belirtildi.