Tayland ile STA müzakereleri başladı

Ekonomi Bakanı Zeybekci: İmzalanacak bir STA'nın iki ülkenin birbirlerine olan ihracatlarını yüzde 40 artırmasını öngörüyoruz.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Tayland ile imzalanacak bir Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) iki ülkenin birbirlerine olan ihracatlarını yüzde 40 artırmasını öngörüyoruz." dedi.



Zeybekci, Tayland Ticaret Bakanı Apiradi Tantraporn ile iki ülke arasında STA müzakerelerinin başlamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



İlk aşamada mal ticaretini kapsayan bir anlaşma imzalanmasının planlandığını dile getiren Zeybekci, sonraki aşamada ise yatırımlar, hizmetler ve elektronik ticaret alanlarının serbest ticaret anlaşmasına dahil edileceğini bildirdi. Zeybekci, söz konusu alanların da anlaşmaya eklenmesiyle iki ülke arasındaki ticaretin daha da artacağını söyledi.



Türkiye'nin, Gümrük Birliği Anlaşması'nın yanı sıra yakın coğrafyasındaki ülkelerin çoğuyla STA ya da tercihli ticaret anlaşmalarını tamamladığını belirten Zeybekci, "Bu perspektifimizi Asya ülkeleri ve diğer Uzakdoğu ülkelerine de taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu. Zeybekci, bu amaçla Güney Kore ve Malezya ile STA'ların yürürlüğe girdiğini, Singapur ile yapılan anlaşmanın Meclis'teki onay prosedürünün, Japonya ile müzakerelerin devam ettiğini, Endonezya ve Vietnam ile de görüşmelerin sürdürüldüğünü ifade etti.



Tayland ile imzalanacak olan STA'nın taraflar arasındaki dış ticarete olası etkilerine de değinen Zeybekci, şöyle devam etti:



"Teknik heyetlerimizin gerçekleştirdiği istişareler kapsamında her iki taraf STA etki analizleri yaptık. Tarafımızca yapılan etki analizinde imzalanacak bir STA'nın iki ülkenin birbirlerine olan ihracatlarını yüzde 40 artırmasını öngörüyoruz. Biz değerli Bakan ile beraber STA yürürlüğe girdiği andan itibaren 3 yıl içinde iki katına çıkarmayı kendimize hedef olarak koyduk."



Tayland ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticarette Türkiye aleyhine 1'e 9'luk fark bulunduğuna işaret eden Zeybekci, bunun sürdürülebilir olmadığını söyledi. Bu konuda bir dengenin sağlanmasının önemine vurgu yapan Zeybekci, "STA'nın bu dengesizliğin daha dengeli hale gelmesiyle ilgili iyi bir vesile ve enstrüman olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Yıl sonunda Tayland'da iş forumları düzenlemeyi hedeflediklerini dile getiren Zeybekci, STA'nın en kısa sürede tamamlanması ve her iki ülke açısından hayırlı olması dileğinde bulundu.



Zeybekci, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Tayland'da "Türk Tayland Ticaret Odası" adı altında faaliyet gösterdiğini konuk Bakan'a bildirdiğini ve kendisinin bu konuda hassas olacağına emin olduğunu belirtti.



KONUK BAKAN APİRADİ



Tayland Ticaret Bakanı Apiradi de Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Dünyada ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Apiradi, "Bu sıkıntılı dönemleri aşmak üzere bu STA'nın bizler için çok faydalı olacağı kanaatindeyiz." dedi.



Tayland hükümeti olarak Türkiye ile kapsamlı bir anlaşma yapmak istediklerini belirten Apiradi, STA'nın imzalanmasının her iki ülkenin ihracatına, ekonomik büyümesine ve istihdamına katkıda bulunacağının söyledi.



Her iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı özellikleri bulunduğuna işaret eden Apiradi, "Önümüzdeki yıl Tayland ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 60'ncı yılını kutlayacağız. Karşılıklı isteğimiz 60. yıl kutlamalarına STA'nın yetişmesi." diye konuştu.



Konuşmaların ardından müzakerelerin başlamasına ilişkin ortak deklarasyon imzalandı.



Bu arada, basın toplantısı öncesinde gerçekleşen heyetler arası görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceği ele alındı.