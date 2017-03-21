Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci Tayfun Talipoğlu'nun İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde fenalaşması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.



Sağlık görevlilerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Talipoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talipoğlu'nun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na götürüldü.



Talipoğlu'nun oğlu Candaş Yalçın Talipoğlu, adli tıp kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.



Babasının kalbine daha önce stent takıldığını ifade eden Talipoğlu, "Kendisiyle bir hafta önce görüşmüştüm. Kitabını tamamladı, albüm üzerinde çalışıyordu. Bu hafta içinde çıkarmayı planlıyordu ama görmek kısmet olmadı. İnşallah onun bıraktığı yerden biz devam edeceğiz." dedi.



Kars'ta 1962 yılında dünyaya gelen Tayfun Talipoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Gazeteciliğe muhabirlikle başlayan Talipoğlu'nun "Bam Teli" adlı programı 1995'ten itibaren bazı televizyon kanallarında yayınlandı. Köşe yazarlığı da yapan Talipoğlu'nun, kaleme aldığı kitapların yanı sıra şiir ve türkü albümleri bulunuyor.