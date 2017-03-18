Tayfun Korkut, Bayer Leverkusen'de ilk yenilgiyi tattı

Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) 25. hafta karşılaşmasında Hoffenheim, konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.

Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen, Wirsol Rhein-Neckar Arena'da Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.



Hoffenheim'a 3 puanı getiren golü 62. dakikada Sandro Wagner kaydetti.



Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, 90 dakika sahada kalırken, Hoffenheim'ın Türk asıllı oyuncusu Kerem Demirbay ise 85 dakika forma giydi.



Bu sonuçla Hoffenheim, ligdeki 11. galibiyetini alarak puanını 45'e çıkardı. Son 4 maçta 3. kez kaybeden Bayer Leverkusen ise 31 puanda kaldı.

WOLFSBURG, GOMEZ'İN GOLÜYLE KAZANDI



Bundesliga'nın 25. haftasındaki diğer mücadelede milli futbolcu Yunus Mallı'nın formasını giydiği Wolfsburg, ağırladığı Darmstadt 98'i 1-0 yendi.



Ev sahibi ekibi galibiyete ulaştıran golü 45+1. dakikada geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez attı.