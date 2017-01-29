Tava ocakta unutulunca yangın çıktı

İslahiye ilçesinde balık kızarttıkları tavayı ocakta unutan anne ile kızı, çıkan yangında dumandan etkilendi.

Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katında oturan emekli öğretmen Sultan Şentürk (75) ile kızı Rahşan Alıcıkuş (42), balık kızarttıkları tavanın altını söndürdüklerini düşünerek mutfaktan ayrıldı.



Bir süre sonra ocakta unutulan tavadaki kızartma yağı alev aldı.



Mutfağı saran alevleri söndürmeye çalışan anne ve kızı, dumandan etkilendi.



Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de anne ve kıza ambulansta müdahale etti.



İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Sultan Şentürk ve kızı Rahşan Alıcıkuş'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.