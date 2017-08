Tatilden çok çalışmaya, üretmeye ve ihracata ihtiyacımız var

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına yönelik taleplere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve yönetim kurulu üyelerini Bakanlık Konferans Salonu'nda kabul etti.



Hükümet olarak yatırımların özel sektörü destekleyerek bu kesimlerce yapılmasını hedeflediklerine işaret eden Zeybekci, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanı." sözünü anımsatarak, ihracatın büyümeye katkısının artırılmasının önemine dikkati çekti.



MÜSİAD'a destekleri, yol arkadaşlığı ve cesaretinden dolayı teşekkür eden Zeybekci, "MÜSİAD bizim için 'hadi' dediğimizde 'neden, nereye' sorularını sormadan yanımızda olan bir kuruluş. Sormadan bizimle beraber olan bir kuruluş. Her daim bunu gördük. Her ihanet girişiminde kayıtsız şartsız ülkenin, milletin, vatanın yanında yer almasıyla bunu gördük. Bizim için MÜSİAD bir yol, yürüyüş arkadaşıdır. Önümüzdeki dönemde de çok güzel yürüyüşlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.



Zeybekci, ekonomiyle ilgili kuruluşların Türkiye'ye yönelik beklentilerinde iyileştirmede bulunduklarını anımsatarak, onların iyileştirmelerinin Türkiye'nin yakalayacağı başarılara yetmeyeceğini söyledi. Zeybekci, "Yatırım teşvik belgesi sayısında ve istihdamda yüzde 20'nin üzerinde, yatırım miktarına baktığınızda yüzde 30-40'ın üzerinde artış var." diye konuştu.



"KILIÇDAROĞLU İLE İLGİLİ TÜRK SİYASETİ ADINA ÜZÜLÜYORUM"



Bakan Zeybekci, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabulünün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bir basın yayın kuruluşuna verdiği demecinde "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok." şeklinde açıklamada bulunduğu ifade edilerek, bu sözlerin turizme yönelik etkisinin sorulmasına karşılık Zeybekci, "Kılıçdaroğlu ile ilgili Türk siyaseti adına üzülüyorum. Tamamen şahsi görüşüm, Nihat Zeybekci olarak görüşümdür, popüler olmak, prim yapmak, gündemde olmak için elinden geleni yapacak insan tipleri vardır. Bunlar başlarına kötü şeylerin gelmesini beklerler, bunun için de ortalıkta dolanırlar. Türkiye ile ilgili bu sözleri bir anamuhalefet liderinin söylemiş olmasını, milletim ve Türk siyaseti adına üzülerek seyrediyorum, üzülerek bunlara şahit oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"TATİLDEN ÇOK ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE VE İHRACATA İHTİYACIMIZ VAR"



Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına yönelik talepler anımsatılarak, buna yönelik değerlendirmesi sorulan Zeybekci, "Direkt üretimi, ihracatı düşürür, turizmi destekler. Onun için buradaki bölümde susma hakkımı kullanıyorum. Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum ama bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyarız." diye konuştu.



"RUSYA İLE BAZI ALANLARDA UÇAK KRİZİNİN ÖNCESİNE DÖNEMEDİK"



Zeybekci, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik adımlar atılmasına rağmen domates ihracatındaki engellerin hala kaldırılmadığının hatırlatılması üzerine, Kasım 2015'teki uçak krizinin öncesine bazı alanlarda dönülemediğini söyledi. Domates dışındaki bazı ürünlerde de sıkıntıların devam ettiğini dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti:



"Vizelerle ilgili rahatlamayı sağlayamadık. Taşımacılıkla ilgili, her ne kadar Türk taşımacılara, tırlara izin verilse de yasak kalksa da vize ücretlerinin yüksekliğinden dolayı onu kullanılamaz hale getiriyorsunuz ki bu da bir anlam ifade etmiyor. Yaş sebze ve meyvede, domates sembol oldu. Sadece o değil, bazı ürünlerde de sıkıntılar devam ediyor. Kendileriyle meslektaşlarımızla görüşmelerde Rusya tarafına 'Yasak yasağı doğurur.' dedik. Negatif anlamda bir adım attığınızda, siyaset yapıyoruz, Türkiye'de de bu konuyla ilgili taraflar üzerimize baskı kurarlar, 'Siz de negatif adım atın' derler. Domates dışında bazı sebzelerde de engellerin, yasakların devam etmesi nedeniyle bize yoğun baskı geliyor. Bu baskı karşısında biz de karşıt önlemleri alırız, daha fazla dayanamayız."