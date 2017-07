Tatilde villa kiralama, otellere alternatif oldu

Aşırı kalabalık yerine daha sakin bir ortamda ucuza tatil yapmayı tercih edenler için son yıllarda otellere alternatif olan villa kiralama sektörü, her geçen gün büyüyor.

Türkiye'de son yıllarda daha ekonomik ve sakin ortamda tatil yapmak isteyenlerin kiraladığı villalar, sezonda ağırladığı yaklaşık 300 bin turist ile 120-140 milyon lira arasındaki ekonomik değerle dikkatleri çekiyor.



Türkiye'de yaklaşık 15 yıllık geçmişi olan villa kiralama sektörü, her geçen gün büyüyen rakamlarıyla otellere ve diğer konaklama tesislerine alternatif gösteriliyor.



İnternet üzerinden haftalık ya da aylık kiralanabilen villalar, Türkiye'nin hemen her tatil bölgesinde bulunabiliyor.



Villaların haftalık ya da aylık konaklama ücretleri sezonun yoğunluğuna, konumuna, konaklayacak kişi sayısına göre farklılık gösterebilirken fiyatlar ortalama haftalık 2 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor.



"KALKAN'DA İNGİLİZLERLE BAŞLANDI"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ev Turizmi Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Ogan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce bir İngiliz firmasının Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde 100 civarındaki villayı İngiltere'deki müşterilerine haftalık kiralamasıyla, bölgede yazlık villa kiralama geleneğinin başladığını, bunun Kaş ve Fethiye bölgesinden ülke geneline hızla yayıldığını söyledi.



Ogan, yazlık villa kiralama sektörünün getirisinin fark edilmesiyle birlikte villa sayısının hızla arttığını, hatta bazı bölgelerde arazi sahiplerinin kiralama maksadıyla villalar inşa ettiğini dile getirdi.



"SEKTÖR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR"



Villa kiralama için çok sayıda internet sitesinin kurulduğunu anlatan Ogan, şunları kaydetti:



"Kalkan'da 100 villa ile başladı ilk 1-2 yıl, ondan sonra çığ gibi büyüdü. Balıkesir Ayvalık'tan, KKTC'ye kadar uzandı. Şu an tahminlerimize göre yazlık villa türünde 5 bin civarında villa bu şekilde ev turizmine hizmet veriyor. Ekonomik olması ve otelden daha sakin olması tercihte önemli rol oynuyor. Son yıllarda villalar, 'korunaklıya' döndü, herkes villasında havuzuna girerken dışardan başkasına görünmek istemiyor. Fiyatlar haftalık ortalama 2 bin liradan başlayıp, villanın büyüklüğüne ve donanımına göre 10 bin liraya kadar çıkıyor. 6-10 kişi kalındığında, insanlara cazip geliyor.



Yaklaşık 5 bin villada yaz boyunca 300 bin civarında misafir ağırlanıyor. Haftalık ortalama kiralama ücretinin 2 bin lira olduğunu varsayarsak sezonluk ekonomik büyüklük 120-140 milyon lira arasında değişiyor."