Tatilde internet kullanımına dikkat

Uzmanlar yarıyıl tatiliyle birlikte çocukların internet kullanım sürelerindeki artış ve fazla internet kullanımının alışkanlık haline dönüşmesi riskine karşı aileleri uyarıyor.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Karne zili çaldı ve yarıyıl tatili başladı. Çocuklar özgürleşecek, düzenli hayat yerini düzensiz hayata bırakacak, internet kullanımı artacak. Tatil çocuklar için iyidir, bazı çocuklar içinse kötü alışkanlıkların daha derinleştiği bir zaman dilimi olabilir. Örneğin internet kullanımı tatil dönemlerinde çocuklar arasında artmaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin tatile hazırlıksız yakalanmaması gerekir." ifadelerini kullandı.



Okul döneminde çocukların hangi saatlerde internete gireceğini, ne zamanlar giremeyeceğini ebeveynlerin belirlediğini ve uygulamaya çalıştığını anımsatan Ögel, ailelerin çocuklarının okul başarısını için bu haklı nedenle kısıtlamaya gittiklerini belirtti.



Ögel, ancak okullar tatil olduğunda bu haklı nedenin ortadan kalktığını belirterek, "Çocuklar, çalışmalarının ve uğraşlarının karşılığı almışlardır ve özgürleşmek, istedikleri zaman internete girip oyun oynamak isterler. Tatil dönemlerinde sınırsız internet kullanımının, tatil bittikten sonra da devam ettiğini gösteren araştırmalar var. Çocuklar ve gençler, tatilde sınırsız bir şekilde internete girmeye alıştıktan sonra, okul dönemi geldiğinde bu alışkanlıktan kolaylıkla vazgeçmemekte, kendilerini durdurmakta zorlanmakta ve okul açılsa bile tatil dönemindeki alışkanlıklarını sürdürme eğiliminde olmaktadır." bilgilerini paylaştı.



Tatil döneminde de çocukların internet kullanımının kuralları olması gerektiğini vurgulayan Ögel, şunları kaydetti:



"Tatil döneminde internet kuralları elbette okul dönemi kadar sıkı olmamalıdır ama muhakkak internet ve oyun zamanının belirlenmesi ve uygulanması gerekir. İnternet ve bilgisayar boş zaman geçirme aracı değildir, tüm boş zamanlar internet ile geçirilirse bireyin hayatı zamanla internet olur. Tatilde de kurallarınız olursa, okul dönemine yumuşak geçiş sağlayabilirsiniz."