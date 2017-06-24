Tatilcilere 'iflas ettik' mesajı

Ramazan Bayramı tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 140 kişi, ödeme yaptıkları otelin iflas ettiğini duyurması üzerine ortada kaldı.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 140 kişi, ödeme yaptıkları otelin işletmecisinin iflas ettiğini duyurup ortadan kaybolması nedeniyle mağduriyet yaşadı.



Büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara, İzmir'den bayram tatilini geçirmek için internet üzerinden oda satın alarak İçmeler Mahallesi'ndeki 70 odalı otel Hotelus Royal'a gelen tatilcilere "Hotelus: Şirketimiz yaşanan genel krizden dolayı iflas etmiştir. Size hizmet veremeyeceğiz. İade ödemeleriniz için finans kuruluşunuzla irtibata geçiniz." şeklinde kısa mesaj atıldı.



Otel çalışanların maaşlarının uzun süredir alamadığı, sezon sonuna kadar ucuz fiyata binlerce rezervasyon yapıldığı iddia edilirken otel işletmecisi S.G. ortadan kayboldu.



Ne olduğunu anlamaya çalışan tatilciler otel çalışanlarının da maaşlarını alamadıklarını öğrenince dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Acente temsilcileri müşterilerinin mağduriyetini gidermeye çalışırken toptancılar da otele getirdikleri gıdaları ve malzemeleri geri aldı.



Emniyet güçleri, zaman zaman gerginlik yaşayan otel çalışanları ile tatilcileri sakinleştirdi.



Kimsenin ulaşamadığı otel işletmecisi S.G'nin çok sayıda rezervasyon alarak kaçtığı öne sürüldü.







"GETOB ÜYESİ DEĞİL"



Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iflas ettiği belirtilen otelin ve işletmecisinin birliklerine üye olmadığını, turizm işletme belgesinin de Bakanlıkça iptal edildiğini ancak hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.



Tatilcilerin mağdur olmaması için 15-20 aileye uygun fiyata otel bulduklarını anlatan Bülbüloğlu, "Muğla Valimiz de olayı takip ediyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Otelin mal sahibine ulaşmaya çalıştık. Onu bekliyoruz. Ortada çok sayıda mağdur var. Arkası çok daha derin gibi duruyor. Çok sayıda rezervasyon aldığı duyumları var." dedi.



Tatilcilerin bir kısmı başka otellere yerleşmeyi tercih ederken bazı tatilciler de geri döneceklerini kaydetti.