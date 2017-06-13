Tatbikata iki ülkeden 5 bin asker katılıyor

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde dün başlattığı ortak askeri tatbikat devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında imzalanan anlaşma gereği başlatılan tatbikatın ikinci gününde, senaryo gereği teyakkuz emri verildi.



Teyakkuz emri sonrasında tatbikat alanına ulaşan ordu birliklerinin koordineli faaliyet göstermesi ve savaşa hazırlık durumuna getirilmesi için ilgili görevler icra edildi.



Tatbikatta iki ülkeden toplam 5 bin asker ile 250'den fazla zırhlı ve diğer araçların yer aldığı kaydedildi.



İki ordu arasındaki koordinasyonun ve ortak operasyon yürütme yeteneğinin geliştirilmesinin amaçlandığı tatbikat 16 Haziran'a kadar devam edecek.