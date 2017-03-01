Tatbikat gerçeğini aratmadı

Osmaniye'de 4 kurum, 20 araç ve 60 personelin katılımıyla "Afet ve Acil Durum Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Osmaniye'de, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 4 kurum, 20 araç ve 60 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Afet ve Acil Durum Tatbikatı", adeta gerçeğini aratmadı.



AFAD TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI



Fakıuşağı Mahallesi'nde, "Türkiye Afet Müdahale Planı" kapsamında düzenlenen tatbikatın ilk aşamasında, senaryo gereği 2 trafik kazası olduğu, bir aracın alev aldığı, diğer aracın sürücüsünün otomobilde sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Tatbikat yapılan yerde gerekli tedbirleri alan ekipler, araç içinde sıkışan sürücünün sağlık durumunu kontrol ettikten sonra ilk yardım yaparak yaralıyı kurtardı.



Tatbikatın ikinci aşamasında ise itfaiye ekipleri, trafik kazasında alev alan otomobili kısa sürede söndürdü.



Son bölümde de trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu kaza yapan şüpheli araçta tespit edilen kimyasal maddenin AFAD ekipleri tarafından alınması ve imha edilmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderilmesi tatbik edildi.



İl AFAD Müdür Vekili Fahri Kök, tatbikat sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun başarıyla tamamlandığını söyledi.



Kök, olası kaza, yangın ve depremlere karşı hazırlıklı olunmasının önem taşıdığını, tatbikatlarının gerçeği aratmadığını kaydetti.