Taşımalı eğitimde belge zorunluluğu süresi uzatıldı

Taşımalı eğitim kapsamında verilen okul servis hizmetleri için yetki belgesine sahip olma zorunluluğunda süre 1 Temmuz 2018'e uzatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Okul Servi̇s Araçları Hi̇zmet Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.



Buna göre, belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için taşımacının, Bakanlıkça düzenlenen ve yapılacak taşımanın şehirler arası veya il içi olmasına bağlı olarak B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olma zorunluluğu, köylerden taşımalı eğitim veren okullara ve bu okullardan köylere öğrencilerin ücretsiz taşındığı taşımalı eğitim kapsamında verilen okul servis hizmetlerinde 1 Temmuz 2018'e kadar uygulanmayacak.



Söz konusu tarih, daha önce 31 Aralık 2016 olarak belirlenmişti.