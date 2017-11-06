Taşdemir'i şehit eden teröristin dağdaki fotoğrafları ortaya çıktı

Diyarbakır'da polis Ahmet Alp Taşdemir'in şehit olduğu, 9 polisin yaralandığı operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, kırsaldaki silahlı fotoğrafları ortaya çıktı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Kasım'da Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda çocuklarını "kalkan" olarak kullanarak, güvenlik güçlerine el bombası atan "Mordem Andok" kod adlı terörist Murat Çelik'in dağda eğitim aldığı belirlendi.



Çelik'in terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS biriminde faaliyet gösterdiği, Lice kırsalında 6 ay silahlı eğitim aldıktan sonra kente döndüğü tespit edildi.



Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada teröristin dağda silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.



ŞEHİRDEKİ SALDIRILARI AĞIRLIKLI OLARAK YPS GERÇEKLEŞTİRİYOR



Terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması YPS biriminde silahlı eğitim alan teröristler, kent merkezlerine dönerek aileleriyle normal yaşamlarını sürdürüyor.



Teröristler örgütten aldıkları talimatlarla şehirlerde hain saldırılar düzenliyor.



YPS içinde faaliyet gösteren terörist Murat Çelik'in, Diyarbakır'da kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı değerlendiriliyor.



EVDE 2 SİLAH VE 8 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonun düzenlendiği evde yapılan aramada PKK'lı teröriste ait 2 silah ile 8 el bombası ele geçirildi.



Silahların daha önce herhangi bir terör saldırısında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.



EL BOMBASINI EŞİ VE ÇOCUKLARININ TAHLİYESİ SIRASINDA ATMIŞ



Teröristin, güvenlik güçlerine el bombasını "kalkan" olarak kullandığı eşi ve çocuklarının evden tahliyesi sırasında attığı öğrenildi.



Saldırıda polis memuru Ahmet Alp Taşdemir şehit olurken 9 polis yaralanmıştı.



Eşi ve çocuklarının hayatını tehlikeye atarak saldırıyı gerçekleştiren terörist Çelik, çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmişti.