PAÜ Rektörü'nün eşi istifa etti

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ, "Eşim Derya Bağ memuriyet görevinden istifa etmiş olup üniversitemiz ile ilişiğini kesmiştir" dedi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, İslami İlimler Enstitüsü sekreterliğine atadığı eşi Derya Bağ'ın memuriyet görevinden istifa ettiğini, üniversiteleri ile ilişiğinin kesildiğini bildirdi.



Prof. Dr. Bağ, üniversitelerine bağlı İslami İlimler Enstitüsü sekreterliğine atadığı eşiyle ilgili tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Bağ, açıklamasında "Üniversitemiz İslami İlimler Enstitüsü sekterliğine yapmış olduğum atama, yasal mevzuata uygun olmakla birlikte toplum vicdanında oluşturduğu olumsuz yankılar nedeniyle, eşim Derya Bağ memuriyet görevinden istifa etmiş olup üniversitemiz ile ilişiğini kesmiştir." ifadelerini kullandı.



"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTENMİŞTİR"



Öte yandan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, söz konusu atamanın iptalini istediğini duyurdu.



Saraç, şunları kaydetti:



"Bu atama, yasalara uygun olsa bile etik değerler açısından uygun değildir. Özellikle akademi camiası olarak bizlerin bu gibi konulara yasaların verdiği serbestliğin ötesinde hassasiyet içinde yaklaşmamız icap ediyor. Dolayısıyla kamuoyunun bu atamaya gösterdiği tepkinin yerinde olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ilgili Sayın Rektör'den kamu vicdanını rahatsız eden bu atama işleminin iptali istenmiştir."