Tarım işçisinin günlük ücreti yüzde 13,4 arttı

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artışla 59 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 9,5 artışla bin 677 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin "Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı İstatistiklerini" açıkladı.



Buna göre, mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 14,4 artış göstererek 53 liraya, erkek işçi ücretleri yüzde 12,4 artışla 66 liraya yükseldi. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret ise kadın işçiler için yüzde 9,3 artışla bin 456 liraya, erkek işçiler için ise yüzde 9,7 artışla bin 714 liraya çıktı.



Tarımsal işletmelerde geçen yıl mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri 2015 yılına göre yüzde 13,4 artarak 59 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 9,5 artarak bin 677 lira olarak hesaplandı.



Seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik işçilere ödenen günlük ücretlere bakıldığında, en fazla mevsimlik işçi çalıştırılan faaliyetlerden çapalama için kadın işçilere 48 lira, erkek işçilere 54 lira, hasat için kadın işçilere 54 lira ve erkek işçilere ise 62 lira ödeme yapıldı.



EN DÜŞÜK GÜNLÜK ÜCRET HATAY'DA



Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 69 lira ile Ordu'da, erkek işçiler için ise 89 lira ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük ücret ise kadın işçiler için 33 lira, erkek işçiler için 43 lira ile Hatay'da görüldü.



Sürekli tarım işçilerinde aylık ücretlere bakıldığında, kadın işçilere bin 500 lira ile Ankara ve Balıkesir, erkek işçilere 2 bin 132 lira ile Bursa en yüksek ödeme yapılan iller oldu. En düşük ücretler kadın işçiler için bin lira ile Aydın'da, erkek işçiler için 867 lira ile Malatya'da ödendi.