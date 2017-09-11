Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 16 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hacırahmanlı Mahallesi'nden Saruhanlı yönüne ilerleyen ve römorkunda tarım işçilerini taşıyan İzzet Ermiş idaresindeki 45 UA 4299 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.



Kazada sürücü ile römorktaki 15 tarım işçisi yaralandı.



Yaralı bir işçinin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Saruhanlı ve Manisa'daki hastanelere kaldırdı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.