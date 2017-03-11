Tarihin en büyük kuşatmasıyla karşı karşıyayız

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesine ilişkin, "Tarihin en büyük kuşatmasıyla karşı karşıyayız. Terör örgütleri cirit atıyorlar." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 84. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu söyledi.



Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesine ilişkin Çelik, "Tarihin en büyük kuşatmasıyla karşı karşıyayız. Terör örgütleri cirit atıyorlar. Ülke üzerinde ne tür hesaplar var izliyoruz. Biz sıradan bir ülke değiliz. Bizimle dün uğraştılar, bugün de uğraşıyorlar, yarın da uğraşacaklar. Peşinen hazırlıklı olalım." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin artık eskisi gibi olmadığını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:



"Bırakınız 3 yıl, 3 saat, 3 dakikada size dünyayı dar eder bu millet. Onun için diyoruz ki postallı adaletten, dipçikli hukuktan, süngülü demokrasiden ve milli iradeden yana olmayan medyadan hiç kimseye fayda gelmez. Osmanlı ve cumhuriyet döneminde darbeler ülkeyi geriye götürdü. 140 yıl geriye gittiğin zaman tarım bakanı olarak söylüyorum, demokrasimiz tomurcuk açacakken hep doluya tutuldu. Tam 'Demokrasimiz yeşerecek, filizlenecek' diyoruz, geliyor bir dolu vuruyor ve o tomurcuğu maalesef yok ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminde tankın azameti ise halkın asaletinin ve cesaretinin karşısında yerle yeksan oldu. 1960 darbesinin de bildirisinde 'yurtta sulh cihanda sulh' söylemi yer alıyor. 15 Temmuz akşamı da neyi dinledik? 'Yurt sulh, cihanda sulh konseyinin bildirisini okuyorum' dediler. Demek ki 15 Temmuz'u söyleyen ile 1960'ta söyleyenler arasında bir fark yok. Aynı yolun yolcularıydı."



Darbecilerin yaptıkları kadar Avrupalı dostlarının tavrına da üzüldüklerini dile getiren Çelik, "Bunlar darbe olduğu zaman 'Bizim çocuklar darbe yaptı' dedi. Şimdi bu yaşanan olaylardan sonra demokrasinin yanında yer almamaları var ya, bunların demokrasi anlayışının ne olduğunu çok daha iyi gösterdi. Eski cahiliye döneminde yapılan helvadan put vardı, acıkınca yiyorlardı ya, bunlar da demokrasiyi böyle anladıklarını şu son 15 Temmuz'da çok net bir şekilde ortaya koymuş oldular." diye konuştu.