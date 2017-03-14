Tarihi yarımadada 20 milyon turist hedefi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, 102 yıl önce eşsiz zaferin kazanıldığı tarihi yarımadada hedeflerinin 20 milyon turist olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce "milli park" konumunda olan bölgenin bu statüsünün kaldırılıp Tarihi Alan Başkanlığı yapılmasının ardından Gelibolu Yarımadası'nın dünyada tanınırlığının artırılması için bazı çalışmalar yaptıklarını belirtti.



"Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'na her yıl ortalama 4 milyon ziyaretçi geldiğini aktaran Kaşdemir, şöyle konuştu:



"Burayı gezip görmeyen hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kalmasın istiyoruz. Yakın gönül coğrafyamızdan Balkanlardan, Orta Doğu'dan o dönemlerde buraya evlatlarını yollamış, şehit vermiş, gazi olmuş kardeşlerimiz var. O coğrafyalardan da onların torunlarını buraya getirip ziyaret etmelerini sağlayıp burada ağırlamak istiyoruz. 102 yıl önce eşsiz zafer buralarda kazanıldı. Bu topraklar, yakın coğrafyamızdaki birçok şehirden gelen evlatlarını barındırıyor. O evlatlar, ebedi istirahatgahlarında bu topraklarda bulunuyorlar. Biz yakınlarını da buraya bekliyoruz. Yakın coğrafyamızdan gelecek konuklarımız ile birlikte önümüzdeki süreçte hedefimiz 20 milyon ziyaretçi."



"DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA MÜZESİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"



Başta Türk milletinin sonrasında da hükümetin buraya hep destek verdiğini vurgulayan Kaşdemir, şöyle devam etti:



"Burayı dünyanın en büyük açık hava müzesi haline getirmek istiyoruz. 18 Mart'ta ve sonrasında buraya herkesi davet ediyoruz, bekliyoruz. Gerçekten eşine dostuna, çoluğuna çocuğuna burayı göstermek çok önemli ve kıymetli. Bu tarihi alanın görülmemesinin de büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bu anlayışla bütün vatandaşlarımızı, Türk milletimizi Gelibolu Tarihi Alanı'nı ziyaret etmeye bekliyoruz."



Kaşdemir, Balkan coğrafyasından gençleri ve çocukları ağırlamayı istediklerini vurgulayarak, "Ortak geçmişimizi ve tarihimizi yeniden canlandırmak ve yeniden onların bu ortak tarihimizi düşünmelerini istiyoruz. Dolayısıyla da bu konuyla alakalı hem Kültür ve Turizm Bakanlığımız hem de bizim Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak çalışmalarımız olacak." dedi.