Tarihi Taşköprü'de iftar

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: Etrafımızdaki gelişmelere baktığımızda, bizim kardeşliğimizin, birliğimizin, dirliğimizin, bu şekilde beraber olabilmemizin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Etrafımızdaki gelişmelere baktığımızda, bizim kardeşliğimizin, birliğimizin, dirliğimizin, bu şekilde beraber olabilmemizin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz." dedi.



Çelik, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaretinin ardından, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'de partisince düzenlenen iftara katıldı.



İftarın ardından konuşan Çelik, vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, herkesin ailesiyle birlikte Ramazan Bayramı'na erişmesini diledi.



Çelik, geçen seneden bu yana aralarından ayrılanlar olduğunu aktararak, "Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim buralarda, rahatça, güven içerisinde iftar yapabilmemiz için bu güvenlik ve kardeşlik ortamında birbirimizle buluşabilmemiz için canlarını feda eden şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun." diye konuştu.



Türkiye'nin, geçen ramazandan sonra çok acı bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Çelik, şöyle devam etti:



"Fetullahçı Terör Örgütü, üniforma giymiş katilleri vasıtasıyla, milletimizin üzerine tankla, topla, tüfekle, savaş uçaklarıyla geldi. Pek çok kardeşimizi şehit verdik, pek çok kaybımız oldu ve pek çok gazi arkadaşımız var. Bu dönem içerisinde birçok terör örgütü ülkemize karşı saldırı gerçekleştirdi, vatan savunmasında Türkiye'nin huzurunu ve dirliğini sağlarken pek çok güvenlik görevlimizi şehit verdik, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Etrafımızdaki gelişmelere baktığımızda, bizim kardeşliğimizin, birliğimizin, dirliğimizin, bu şekilde beraber olabilmemizin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz."



Bakan Çelik, konuşması sırasında rahatsızlık geçiren bir vatandaşa müdahale edilmesi için bölgeye sağlık ekiplerinin gelmesini istedi. Bu sırada AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ile Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ve bazı protokol üyeleri, rahatsızlanan kişiye müdahale etti. Daha sonra rahatsızlanan kişi, sağlık ekiplerince ambulansa götürüldü.



Çelik, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.