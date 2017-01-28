Tarihi Osmanlı çeşmeleri suya kavuşacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Osmanlı döneminden kalan 51 tarihi çeşme restore edilecek.

Han, hamam, konak, cami, köprü ve çeşmeleriyle "açık hava müzesi"ni andıran tarihi ilçede, her sokakta ve her tarihi evin duvarında Osmanlı döneminde yapılmış tarihi çeşmeye rastlamak mümkün.



Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılından bugüne kadar 48 çeşmenin restore edildiğine dikkati çekti.



Çeşmelerin yıllar içerisindeki kullanımla yıprandığını vurgulayan Aksoy, "51 çeşmenin restorasyonunu yapmak üzere projemizi hazırladık. Proje desteğini Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı sağladı. Yine restorasyon konusunda da şu anda Karabük Valimiz Mehmet Aktaş'ın desteklerini aldık. Valimiz 51 çeşmeye toplamda 450 milyon lira civarında kaynağı sağladı. Biz bu kaynakla da 51 çeşmenin restorasyonunu yapıp hem kullanıma sunacağız hem de gelecek nesillere bu çeşmelerin Safranbolu'da yaşamaları için devretmiş olacağız." ifadesini kullandı.



Sokak dokularında en önemli unsurlarından birisinin çeşmeler olduğuna değinen Aksoy, Osmanlı kültüründe şahısların su kaynağından son kullanıcı noktasına kadar suyu ulaştırarak hayır sahibi olmak için birbirleriyle adeta yarıştıklarını anımsattı.