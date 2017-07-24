Tarihi Murat Paşa Camisi ayağa kaldırılıyor

Muş'ta, 1823'te Osmanlı mimarisiyle yaptırılan ve 1940'ta yıkılan tarihi cami ile medresesinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Muş'ta, 1823 yılında Osmanlı mimarisiyle yaptırılan ve 1940'ta yıkılan tarihi Murat Paşa Camisi ile medresesinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yapılıyor.



TARİHİ MURAT PAŞA CAMİSİ AYAĞA KALDIRILIYOR



Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü ve Muş Belediyesince bir ay önce başlatılan proje kapsamında, Murat Paşa Mahallesi'neki tarihi cami ve medresenin bulunduğu alanda kazı, temizlik ve sondaj çalışması gerçekleştirildi.



Belediye Başkanı Feyat Asya Muş mutasarrıfı Murat Paşa tarafından 1823'te yaptırılan cami ve medreseye ilişkin çalışma başlattıklarını, tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.



Artık halkın bu yapıyı "yıkılan cami" olarak bilmeyeceğini belirten Asya, "Tarihi Murat Paşa Camisi'ni ve medresesini ibadete açacağız." dedi.



Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla Ulu ve Alaaddin camilerinin restorasyonunu tamamladıklarını dile getiren Asya, "Tarihi Hükümet Konağı'nı restore edip, hizmete sunduk. Aynı şekilde tarihi Yıldızlı Han'ı aslına uygun şekilde projelendirdik. İhale aşamasına geldik. Karasu Hamamı ve Müştak Baba Türbesi'ni gün yüzüne çıkardık. Bu kadim şehirde tarihi dokulara sahip çıkarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.



Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Sait Sancar da kültür envanterlerindeki caminin proje ihalesinin yapıldığını, kazıların ardından proje çalışmalarına başlanacağını bildirdi.



"AVLU VE MEDRESE ODALARINI TESPİT ETTİK"



Çalışmaları yürüten ekibin başında yer alan Ahlat Müze Müdürlüğünde görevli müze araştırmacısı Yunus Mübarek Gürler ise kazı alanında cami avlusu, buranın doğusu ve batısında medrese odaları tespit ettiklerini anlattı.



Gürler, "Avludaki iki sütunun taş malzemeden yapıldığını, uzunluklarının 2 metre 40 santimetre olduğunu belirledik. Kazı alanında 4 mezar tespit ettik. Avlunun güneyinde caminin mihrap alanı olduğunu tahmin ediyoruz. Çalışmalarda Osmanlı mimarisinde kullanılan çeşitli süsleme sanatıyla ilgili bilgiler elde ettik." ifadelerini kullandı.



Bu çalışmaları kapsayan raporların Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğüne sunulacağını dile getiren Gürler, "Vakıfların yapacağı restorasyon ve rölöve çalışmasının ardından cami, Muş halkına kazandırılacak." ded