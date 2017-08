Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu

Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında yer alan Kahramanmaraş'taki tarihi Kapalı Çarşı'ya Kurban Bayramı hazırlığı için çok sayıda kişi geliyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan 2 kilometre uzunluğundaki 500 yıllık tarihi çarşı, bayrama sayılı günler kala sabahtan akşama kadar alışveriş yapanların uğrak yeri oluyor.



Kıyafetten ayakkabıya, kuyumculardan oymacılara, bıçakçılardan bakırcılara, bayramlık ikramlardan hediyeliklere kadar hemen hemen her talebe cevap verebilen esnaf, çarşıda özellikle baharat ve şeker satışlarına yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.



Çarşıda bıçakçılar ve mangal ile şiş satan esnaflar da yoğunluk yaşıyor.



Esnaflık Enes Başçıl, biber satışlarının ağırlıkta olduğunu söyleyerek, "Kimyon, karabiber, baharat çeşitleri, halkımız seviyor. Bayram haftaları çarşı aşırı kalabalık oluyor." dedi.



Esnaf Mehmet Turna da bayram öncesi çarşının her zamankinden daha fazla ilgi gördüğünü dile getirdi.



Halkın tarihi kapalı çarşıya rağbet gösterdiğini aktaran Turna, "Bayram öncesi hepimiz heyecanlıyız, alışveriş yapıyoruz. Biz de esnaf olarak halkımızın ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Vatandaşlardan Kübra Özorman da çarşının tarihi bir yapısı olduğunu ve istediği her şeyi rahatlıkla bulabildiği için özellikle burayı alışveriş için tercih ettiğini kaydetti.