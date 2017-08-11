Tarihi hamamda yangın

Kasımpaşa'daki tarihi Büyük Hamam'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Kasımpaşa'daki tarihi Büyük Hamam'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Bülent Demir Caddesi üzerindeki hamamın çatı katında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



Hamamda bulunanlar tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.



Yangın sonucu hamamda hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.