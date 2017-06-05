Tarihi Gelibolu Mevlevihanesi'nde ramazan

Tarihi mevlevihanede düzenlenen iftarda yaklaşık 2 bin 500 bin kişi orucunu açtı.

Gelibolu Mevlevihanesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen iftar programında yaklaşık 2 bin 500 kişi orucunu beraber açtı.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Vakfı ile Tasavvuf Topluluğu tarafından düzenlenen, Gestaş A.Ş'nin sponsorluğundaki iftar yemeği öncesi katılımcılara ney dinletisi yapıldı. İftarın ardından 20 semazenin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.



Programda yaklaşık 2 bin 500 kişi orucunu birlikte açtı.



Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ, burada yaptığı konuşmada, semanın, insanı dış çevrelerden, dünyadan ve etrafından soyutlayıp sadece Allah ile baş başa bırakan bir araç olduğunu söyledi.



Özbağ, "Oruç da bu konuda aracısızdır. Herkes Allah'ı zikredebilir. Sema ederken zikrullah noktasında bir kimse sadece kendisini yaratan, kendisine büyük nimetler veren Allah ile baş başadır. Mana olarak namaz kılan bir kimsenin kötülüklerden uzak durması gerekir. Gerçekten biz de öyle oruç tutarsak orucun, güneşin dünyayı aydınlattığı gibi bizi de aydınlatması gerekir." ifadelerini kullandı.



Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu da böyle bir mekanda manevi duygulara vesile olmanın kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.



İftara, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, eski milletvekili ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve bazı protokol üyeleri de katıldı.