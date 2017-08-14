Tarihi değerleri sergileyerek doğal stüdyo oluşturdu

Iğdırlı fotoğrafçının günlük hayatta kullanılıp eskidiğinden dolayı atılan birçok eşya ve malzemeyi bir araya toplayarak oluşturduğu doğal stüdyo ilgi odağı oldu.

Iğdır'da yaşayan fotoğrafçı Mehmet Özcan'ın günlük hayatta eskidiğinden dolayı atılan malzemeleri bir araya getirerek oluşturduğu açık hava stüdyosu ilgi odağı oldu.



İl merkezine bağlı Karaağaç mahallesinde yaşayan Özcan, babaevinin bahçesindeki yaklaşık bir dönümlük alanı adeta doğal bir fotoğraf stüdyosuna çevirdi.



Köylerden ve bölgeden topladığı eski çeşitli alet ve edevatları bu alanda bir araya getiren Özcan'ın kurduğu stüdyo her gün onlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.



İçinde yaklaşık bir asırlık el patozundan eskimiş tır lastiklerine kadar birçok materyali barından doğal stüdyo, genellikle gelin ve damatlar tarafından tercih ediliyor.





"YOĞUN İLGİ VAR, GÜNDE EN AZ 3-4 ÇEKİM YAPIYORUZ"



Fotoğrafçı Mehmet Özcan yaptığı açıklamada, ailesi ve arkadaşlarının yardımıyla yaklaşık iki yılda bu alanı oluşturduklarını söyledi.



İstanbul Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği mezunu olan Özcan, "Öğretmenlik yapmadım, fotoğrafa sevdalı olduğum için fotoğrafın peşinden gittim. Şimdi memleketimde doğa, kültür, özel gün ve gelin damat fotoğrafları çekiyorum. Şu anda da tam fotoğraf sezonu olduğundan gayet yoğunluğumuz var." dedi.



Fotoğrafa olan tutkusu nedeniyle otantik bir ortam yaratmak adına bahçede böyle bir çalışma gerçekleştirdiğini aktaran Özcan, "Dedemden, eski insanlardan topladığım malzemelerle burayı donattım. Yoğun ilgi var, günde en az 3-4 çekim yapıyoruz. Bahçeye bayağı kalabalık uğruyor, çaylarımız demleniyor. Her gün buraya ziyarete gelen insanlar var. Özellikle yeni evlenecek çiftler ilk olarak dış çekim için buraya geliyorlar, bahçe gün içinde sürekli dolu oluyor." diye konuştu.



"BİRÇOK DEĞERİMİZİ BU BAHÇEDE GÖRMEK MÜMKÜN"



Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Derneği (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, bölgede fotoğraf denilince ilk akla gelen ortamların başında Özcan'ın bahçesinin geldiğini söyledi.



Dernek olarak fotoğrafçılık alanında bu bahçede çeşitli faaliyetler sürdürdüklerini aktaran Akkuş, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:



"Mehmet bey bu alanı oluşturdu, dernek olarak bizde kendisine destek olduk. Bugün özellikle özel günlerde fotoğraf talebinde bulunan birçok vatandaşımızı bu alana yönlendiriyoruz, herkes memnun kalıyor. Barındırdığı tarihi dokusu ve o eski günlerimizi yaşatan eserleriyle yoğun ilgi görüyor. Bizler de birçok fotoğraf çekimimizi ve tanıtımlarımızı bu alanda yapıyoruz. Geçmişte günlük yaşantımızda kullandığımız fakat günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş birçok değerimizi bu bahçede görmek mümkün."