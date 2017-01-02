Tarihi Brandenburg Kapısı Türk bayrağının renklerine büründü

Almanya’nın başkenti Berlin’in en önemli sembollerinden tarihi Brandenburg Kapısı, yılbaşı gecesi Ortaköy'de yaşanan terör saldırısı sonrası, dayanışmada bulunmak amacıyla Türk bayrağının renklerine büründürüldü.

Almanya’nın başkenti Berlin’in en önemli sembollerinden tarihi Brandenburg Kapısı, (Brandenburger Tor) yılbaşı gecesi Ortaköy'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle dayanışmada bulunmak amacıyla Türk bayrağının renklerine büründürüldü.



Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller'in aldığı kararla "kardeş şehir" İstanbul ile dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı bu akşam Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.



Müller'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a bir taziye mektubu gönderdiği ifade edildi.



Kapı aydınlatıldığı sırada çok sayıda kişi Brandenburg Kapısı'nın bulunduğu Pariser Meydanı’nda toplandı.