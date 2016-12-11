Taraftarlardan birlik ve beraberlik mesajı

Bursaspor ve Beşiktaş taraftarları, birlik ve beraberlik mesajları içeren mesajlar yayımladı.

Bursaspor ve Beşiktaş taraftarları, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Arena Stadyumu yakınında, bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medya hesapları üzerinden terörü lanetleyen, birlik ve beraberlik mesajları içeren mesajlar yayımladı.



Patlamaların hemen ardından Beşiktaş taraftarlarının "Patlamadan 5 dakikayla kurtulan Bursaspor taraftarlarına ve 1 saatle kurtulan bütün taraftarlarımıza geçmiş olsun" temennisine yeşil-beyazlı taraftarlar, "teşekkür" mesajlarıyla karşılık verdi.



Beşiktaş taraftarlarının, "Saldırı nedeniyle otobüslerini kaçırıp İstanbul'da kalan Bursaspor taraftarlarını evimizde ağırlamaya hazırız" mesajları takdirle karşılandı.



Terörü lanetleyen mesajlar yayımlayan iki takım taraftarlarının sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını da birlik ve beraberlik mesajı vermek için Türk bayrağı olarak değiştirdikleri gözlendi.



Aralarındaki husumet nedeniyle uzun süredir takımlarının deplasman maçlarına gidemeyen iki takım taraftarlarının, saldırı sonrası "Aramız bozuk, kanımız değil", "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" mesajlarını da paylaştıkları dikkati çekti.



Bir Bursaspor taraftarı, "Keşke biz hiç maça gitmeseydik. Pırıl pırıl gencecik polis kardeşlerimiz bizim güvenliğimiz için orada toplanmamış olsaydılar." mesajıyla üzüntüsünü dile getirirken, sosyal medya hesapları üzerinden olay yeri fotoğraflarının paylaşılmasını da iki takım taraftarları "#TerörFotosuPaylaşma diyelim. Çok fena fotoğraflar geliyor terörün işine yarıyor bu. Terör propagandasına müsaade etmeyelim!!!" mesajlarıyla engellemeye çalıştı.

Kaynak: AA