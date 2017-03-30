Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, taraftar ve şehir desteğine her şeyden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yaptığı açıklamada, ligde taraftar, şehir, medya ve spor kamuoyu tarafından eleştirilecek bir konumda bulunduklarını belirtti.



Trabzonspor ile zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Karaman, "Bu takım Rize şehrinin takımı. Taraftarın ve şehrin desteğine şu an herkesten daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Beni sevmeyebilirsiniz, başkanı da sevmeyebilirsiniz ama Çaykur Rizespor önemli bir takım. Önemli bir maça çıkacağız. Trabzonspor son dönemde formda. Doksan dakika takımın yanında olan bir taraftar görmek istiyoruz. Maç sonunda skor her ne olursa olsun ben şahsım olarak her türlü saygılı eleştiriye hazırım." diye konuştu.



"SORUMLU BENİM"



Futbolda sonuçların önemli olduğunun vurgulayan Hikmet Karaman, "Trabzonspor ikinci yarıda dört futbolcu transfer etti. Bir anda değişen bir takım oldu. Aynı hoca ile çalışıyorlar. Halbuki ilk devre sonunda onların da taraftarı ve medyası çok farklı bir düşünce içerisindeydi. Fakat birden bire aynı hoca olmasına rağmen yapılan dört hamle ile hava pozitife dönüştü. Aynı şeyi biz de yapabiliriz. Alacağımız üç puan ile hem camiamızı sevindirip hem de bundan sonraki maçlar için pozitif geri dönüş yapabiliriz. İşimize konsantre olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.



Karaman, taraftara destek çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı.