Taraftardan Chahechouhe'ya tepki

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı ve lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü. Aatıf Chahechouhe, sarı-lacivertli taraftarlarca ıslıklandı.

Maçın 64. dakikasında yerini Salih Uçan'a bırakan Faslı futbolcu, taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Özellikle ikinci yarıda çok fazla top kaybı yapan Chahechouhe, taraftarın protestosuna karşılık verdi. Kenara alınırken ıslıklanan tecrübeli futbolcu, tribünleri alkışlayarak tepkisini ortaya koydu.



Morali bozulduğu gözlenen Chahechouhe'yı yedek kulübesinde teknik direktör Dick Advocaat, teselli etti.

- FERNANDAO'DAN GOLLERE DEVAM



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, üst üste 6. resmi maçında da gol attı.



Adanaspor karşısında da gol bulan Brezilyalı futbolcu, son 6 resmi maçında (3 lig, 3 kupa) rakip filelere 8 gol göndermeyi başardı.



Fernandao, bu sezon ligdeki gol sayısını ise 3'e yükseltti.



- MEHMET TOPAL SAKATLANDI



Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Mehmet Topal, gol sevincinden 4 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıktı.



Karşılaşmanın 40. dakikasında takımının ilk golünü atan Mehmet, 44. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Topsuz alanda sol arka adalesini tutarak kendini yere bırakan Mehmet, maça devam edemedi. Mehmet'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavaiev oyuna girdi.



- KARAVAİEV İLK RESMİ MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavaiev, ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giydi.



Ukraynalı futbolcu, maçın 44. dakikasında sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine oyuna dahil oldu. Karavaiev etkili bir performans sergileyemedi.



- VOLKAN 414 DAKİKA SONRA KADIKÖY'DE GOL YEDİ



Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Ülker Stadı'nda 414 dakika sonra gol yedi.



Kadıköy'de son 4 lig maçında kalesini gole kapatan Volkan Demirel, bu istatistiğini Adanaspor karşısında sürdüremedi. Volkan, 24. dakikada Adanaspor'dan Magaye'nin golüne engel olamadı. Volkan bu golden önce son olarak 16 Ekim'de Alanyaspor maçında 59. dakikada Daniel Candeias'dan gol yemişti.



- KADIKÖY'DE BİR PUAN KAYBI DAHA

Fenerbahçe bu sezon sahasında 11 puan yitirdi.



Sarı-lacivertliler ligde iç sahada çıktığı 9 maçın sadece 4'ünü kazanabildi. Kadıköy'deki 4 maçtan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Bursaspor'a ise 1-0 kaybetti.



- FENERBAHÇE'DEN PENALTI İTİRAZI

Fenerbahçe, maçın ilk yarısında bir pozisyonda hakem Serkan Çınar'dan penaltı bekledi.



Maç 0-0 devam ederken 17. dakikada Josef de Souza, Adanaspor ceza sahasında Didi'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Fenerbahçeliler bu pozisyon sonrası penaltı kararı beklemesine rağmen hakem Çınar oyunu devam ettirdi.



Bu karar sonrası sarı-lacivertli taraftarlar da hakem Çınar aleyhine uzun süre tezahürat yaptı.



- OZAN TUFAN STOPER OYNADI



Advocaat, futbolcusu Ozan Tufan'ı maçın son bölümünde stoperde oynattı.



Karşılaşmanın 79. dakikasında Neustaedter'in yerine Van Persie'yi alan Advocaat, Ozan'ı stopere çekti. Milli futbolcu kalan bölümde savunmanın ortasında Martin Skrtel'ın yanında mücadele etti.