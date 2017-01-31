TAP'ın maliyeti 4,5 milyar avro

Trans Adriyatik Boru Hattı'nın toplamda 4,5 milyar avroya mal olacağı bildirildi.

Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) Genel Müdürü Ian Bradshaw, projenin planlanan şekilde ve takvime uygun olarak ilerlediğini belirterek, "Daha önce belli olmayan sözleşme fiyatları nedeniyle net bir rakamdan bahsedemiyorduk. Ancak artık söyleyebiliriz. TAP'ın toplam maliyeti 4,5 milyar avro olacak." dedi.



Bradshaw, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Avrupa ayağı olan TAP'ın geliştirme takviminin tamamen Şah Deniz 2'nin geliştirilmesiyle uyumlu olarak planlandığını söyledi.



TANAP'a doğalgaz sağlayacak Şah Deniz-2 faz sahası ile eş zamanlı ilerleme gösterdiklerini dile getiren Bradshaw, "Şah Deniz Konsorsiyumu ilk gaz satışını 2018 sonunda Türkiye ve Gürcistan'a gerçekleştirecek. Avrupa'ya ilk gaz gönderimi de bundan yaklaşık 1 yıl sonra 2020'nin başlarında planlanıyor." diye konuştu.



Bradshaw, TAP'ın Avrupa için stratejik bir proje olduğunu ve özellikle Güneydoğu Avrupa'da doğalgaz kaynaklarını çeşitlendirme açısından büyük önem taşıdığını anlattı.



8 MİLYON İŞ SAATİNDEN FAZLA ÇALIŞMA



Geçen yıl aralıkta yapılan kapsamlı veri tabanlı entegre izleme sistemi (SCADA) sözleşmesiyle proje maliyetinin netleştiğini belirten Bradshaw, "Daha önce belli olmayan sözleşme fiyatları nedeniyle net bir rakamdan bahsedemiyorduk. Ancak artık söyleyebiliriz. TAP'ın toplam maliyeti 4,5 milyar avro olacak. Bunun içine 2009'dan beri devam eden dizayn ve mühendislik çalışmaları da dahil edildi." dedi.



Bradshaw, bu yılın ilk çeyreğinde projenin kompresör istasyonları inşaatına da başlanacağını söyledi.



Projenin açık deniz bölümünün (offshore) 2018-2019 döneminde yapılacağını bildiren Bradshaw, şunları kaydetti:



"2016 yazında arkeolojik araştırmaların yanı sıra zeytin ağaçlarının bölgeden taşınması gibi işlemleri de tamamladık. Jeolojik çalışmalarımız da bu anlamda tüm hızıyla sonuçlandırılıyor. Projeye genel olarak bakıldığında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile bir dizi OECD ülkesinin ihracat kredi garanti kuruluşlarından da mal ve hizmet tedariki konusunda finansman bekliyoruz. 2017 içinde TAP'ın finansman çizelgesini netleştireceğiz."



Bradshaw, proje kapsamında 8 milyon iş saatinden fazla çalışmanın büyük kazalar yaşanmadan, güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.



TAP, Türk-Yunan sınırında başlayarak Yunanistan'ın kuzeyinden Arnavutluk'a ve oradan da Adriyatik Denizi'ni geçerek İtalya doğalgaz şebekesine bağlanacak.



Başlangıç kapasitesi 10 milyar metreküp olarak belirlenen boru hattının uzunluğu 878 kilometre olacak.